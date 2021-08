Gossip: le notizie del 18 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 18 agosto 2021

Katia Ricciarelli, nell’ultimo numero di ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha confermato la partecipazione alla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ in qualità di concorrente:

Luca Onestini, attraverso una serie di Instagram Stories, è tornato a parlare della fine della sua storia con Ivana Mrazova:

Io vengo da un periodo molto complicato, di grande sofferenza. Sto male adesso, sono stato male ieri, starò male nei prossimi mesi. Una storia lunga ovviamente ti rimane dentro e quando si chiude non è mai facile. Cerco di distrarmi, divertirmi, stare in mezzo alla gente ma non è facile. A maggior ragione avere questa mancanza di rispetto, di attaccare e inventarsi tutte queste storie vuol dire che non hai un’anima. Leggo notizie che mi associano ad altre donne. Io sono stato lasciato su whatsapp dopo quattro anni e come se non bastasse devo anche essere dipinto come un pu**aniere? Devo anche essere dipinto come uno che salta di fiore in fiore, che manca di rispetto. Ma stiamo scherzando? Siamo arrivati al livello che se si siede una ragazza dalla parte opposta del tavolo io mi sento a disagio, mi devo alzare e andar via altrimenti il giorno dopo si inventano storie che io sono andato con questa?