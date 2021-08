Gossip: le notizie del 19 agosto 2021

Le più bollenti notizie di gossip pubblicate oggi giovedì 19 agosto 2021

E’ finita la frequentazione tra Alessandro Autera ed Carlotta Adacher a pochi mesi dalla fine delle registrazioni di ‘Temptation Island‘. L’ex fidanzato di Jessica Mascheroni, su Instagram, ha spiegato i motivi della rottura:

Sono abbastanza inviperito, devo mettere in chiaro alcune cose. Punto numero uno, Carlotta Martina Adacher. Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme. Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda cosa e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi […]. Ha scritto che l’ho bloccata. È vero ragazzi, l’ho bloccata perché quando stai con una persona e quella persona ti manca di rispetto bisogna lasciar stare. Però una cosa volevo dirla: se dici che vuoi cambiare, non vuoi essere etichettata per il tuo passato però continui a fare le stesse cose rimarrai così. Se non sapete comportarvi state a casa, rimanete nel vostro. Poi sapete che sono una persona buona. Se volevate fare 30, 40 mila followers come è successo bastava dirmelo chiaro. Io non ce l’ho con Carlotta, lei fa la sua vita e io faccio la mia.