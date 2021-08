Omar Palermo, youtuber noto per il suo canale YouTubo Anche Io, è morto all’età di 42 anni a causa di un infarto.

La notizia è arrivata dallo youtuber Giorgio Sciacca che ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni che erano partite sempre da lui. La conferma della trista notizia gli è arrivata direttamente da un parente di Omar Palermo (dichiarazioni pubblicate dal sito Webboh):

Oggi purtroppo devo confermare l’indiscrezione: il cugino, dopo aver visto i miei video, mi ha voluto informare di quello che è successo per permettermi di diffondere a tutti voi la notizia. Omar era in una clinica di Cosenza e stava facendo riabilitazione. Stava andando bene: era dimagrito ben 55 kg. Purtroppo il destino è così: non è successo quando mangiava e faceva quei video ed è successo adesso mentre era in una clinica e si stava prendendo cura di se stesso. È morto a causa di un infarto.

YouTubo Anche Io: i suoi video

YouTubo Anche Io era diventato molto popolare su YouTube grazie ai suoi video nei quali l’abbiamo visto mangiare notevoli quantità di cibo e intrattenere gli utenti con i suoi racconti, dimostrando educazione, cordialità e anche cultura. Il famoso “pollo rafforzante”, contenuto nel titolo di uno dei suoi video più conosciuti, era diventato anche un modo di dire. I suoi video e i suoi modi di fare hanno rapidamente conquistato gli utenti di YouTube che coniarono, per lui, l’appellativo ironico di “Maestro”.

L’ultimo video risaliva a più di due anni fa, precisamente all’8 giugno 2019. Omar Palermo, infatti, aveva deciso di non pubblicare più video, comunicando la notizia con un post sui social, dopo circa un anno dall’ultimo video pubblicato.

Il canale, al momento, conta oltre 568.000 mila iscritti e i suoi video avevano totalizzato complessivamente oltre 66 milioni di visualizzazioni.

Come accennato anche da Giorgio Sciacca nel suo post, Omar Palermo aveva comunque intrapreso un percorso per rimettersi in forma, riuscendo a perdere molto peso, e si trovava in una struttura riabilitativa per riprendersi da un’operazione al ginocchio. Purtroppo, un arresto cardiaco ha interrotto la sua vita a soli 42 anni.