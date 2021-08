Gossip: le notizie del 20 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 20 agosto 2021

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono lasciati? Il gossip

Nelle scorse ore, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, sui rispettivi profili social, hanno smentito categoricamente le voci di una loro rottura:

Favoloso: “Comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati. Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: “vacanze separate” e “non si seguono più su Instagram”. Abbiamo fatto cento vacanze insieme. Se un po’ di lavoro e un po’ perché entrambi avevamo voglia di passare qualche giorno con i nostri rispettivi amici. Non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessitasse di spiegazioni. Ho smesso di seguirla per qualche giorno. Semplicemente perché mi sono accorto che invece di pensare a godermi le mie vacanze stalkeravo le sue. Quindi ho pensato che non vedendo più le sue storie e i suoi post nella home mi sarei rilassato. E così è stato”.

Morali: “Non c’è Luigi, ci sarà tra un po’. Tutto bene con Luigi, tutto benissimo. Quindi per le piccole zo****e che gli hanno provato a scrivere solo perché credevano che non stesse più con me… No way, baby. I’m here”.

Amicizia finita tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti? La smentita

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’, ha ipotizzato la fine della decennale amicizia tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele:

Che cosa sarà successo tra Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, e Aurora Ramazzotti? Erano da sempre grandi amiche, ma ora hanno smesso di seguirsi sui social e hanno trascorso le vacanze separate”. “E pensare che, poco tempo fa, posavano insieme parlando di progetti futuri. Oggi è calato il silenzio. Gli amici dicono che alla base della rottura c’è un motivo grave.

La figlia di Pino, però, ha smentito, su Instagram, i rumours:

Io e Aurora siamo amiche anche senza mostrarlo sui social. Del litigio con Sarah con l’H non ne so niente purtroppo.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: la reazione di Natalia Titova

Natalia Titova, ex insegnante di ballo di ‘Ballando con le stelle’, ha commentato, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo’, l’abbandono di Raimondo Todaro: