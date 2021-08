Gossip: le notizie del 21 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 21 agosto 2021

Alessio Ceniccola al Grande Fratello Vip 6? La candidatura

Alessio Ceniccola, ex fidanzato della tronista Samantha Curcio di ‘Uomini e Donne’, ha manifestato, sui social, il desiderio di prendere parte alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, in partenza il prossimo 13 settembre 2021, con la confermata conduzione di Alfonso Signorini:

Partecipare al Grande Fratello Vip? Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi. Sarebbe figa. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei. Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto.

Rosa Di Grazia ballerina professionista di Amici 21? Il gossip

Il portale di ‘Novella 2000’, nelle scorse ore, ha riportato l’indiscrezione di un possibile ingaggio di Rosa Di Grazia nelle file dei ballerini professionisti della prossima edizione di ‘Amici’:

Giulia, però, potrebbe non essere l’unica new entry tra i ballerini professionisti di Amici 21. Secondo molti, anche Rosa Di Grazia potrebbe tornare nella scuola in un ruolo inedito. Rosa Di Grazia potrebbe davvero fare il suo ritorno ad Amici 21. Il motivo? La stretta collaborazione nata tra l’ex allieva di Lorella Cuccarini e il coreografo Mattia Tuzzolino. Sarà davvero così? Staremo a vedere

La felicità di Walter Nudo lontano dalla tv

Walter Nudo, protagonista di una lunga intervista al ‘Corriere della sera’, ha confermato di aver ritrovato se stesso dopo aver detto definitivamente addio alla tv: