Tommaso Zorzi: lo spoiler e la frecciatina di Cristiano Malgioglio (video)

Cristiano Malgioglio, a poche ore dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha già lasciato il segno. Il cantautore si è concentrato principalmente su Tommaso Zorzi a cui ha confidato che, nelle prossime settimane, arriverà un altro concorrente gay:

Malgioglio:

-qui entreranno altri gay… oh forse non lo dovevo dire

– questa non sarà più la casa del grande fratello ma della grande sorella

Malgioglio:

-qui entreranno altri gay… oh forse non lo dovevo dire

– questa non sarà più la casa del grande fratello ma della grande sorella

“Mi spiace che se n’è andato Enock. Certo fortunata quella che lo prende. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother”.

Nelle scorse ore, è circolato sul web, il nome del nuotatore Alex Di Giorgio. Anche se, ieri sera, nel corso del GF Party, Alfonso Signorini ha fatto intendere che il prossimo inquilino omosessuale della casa del GF Vip possa essere uno sportivo che ama lo sport senza necessariamente essere il suo mestiere.

Ieri notte, il paroliere ha lanciato, quelli che gli utenti del web hanno letto come una frecciatina a Tommaso Zorzi: “Tu non ti devi innamorare amore degli etero che sono fidanzati, lo vuoi capire?” facendo intendere che possa essere legato a Francesco Oppini da un sentimento che va ben oltre l’amicizia.

Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: "tu non ti devi innamorare amore degli etero che sono fidanzati, lo vuoi capire?"

Malgioglio, infine, ha confessato di aver sentito telefonicamente Alba Parietti esortandolo a restare in gara. Accetterà il consiglio?!

