Selvaggia Roma: la reazione alle dichiarazioni dell’amico Tony Aglianò (video)

Dopo le rivelazioni dell’amico Tony Aglianò a ‘Pomeriggio 5’, Selvaggia Roma, ieri, a fine puntata, ha avuto modo di commentare i risvolti del bacio con Enock Barwuah fuori dalla casa prima dell’ingresso al ‘Grande Fratello Vip 5’. La ragazza ha confermato le tesi del ballerino Tony Aglianò (che, in passato, ha avuto anche una frequentazione con Giacomo Urtis):

“Tony se n’è uscito così. Io gli avevo detto di non dire nulla. Preferivo non uscisse. Non volevo metterlo in mezzo Se sapevo che l’amico di Enock voleva Tony? Sì, ma non volevo dirlo”.

“Da quello che so io, l’amico di Enock era molto interessato. Io comunque sul cellulare ho parlato con Enock, l’amico non era fidatevi, ha ragione il mio migliore amico. Questo uomo non è proprio gay, ma era interessato a Tony. Però non facciamo nomi vi prego”.

“Per me si sarebbe chiusa proprio l’altra volta però adesso che è stato messo in mezzo. C’è stato un bacio, lui è fidanzato come tante altre persone che conosco che si fanno i cavoli suoi, e mi ha fatto passare per bugiarda”.

Durante il confronto, in studio, a pochi minuti dall’eliminazione, il fratello di Balotelli ha negato nuovamente qualsiasi tipo di approccio fisico con la Roma e spiegato, in maniera sibillina, che l’amico in questione, in discoteca, quella sera d’estate, in realtà, è sposato con una donna. Il giallo si infittisce… se fosse vera questa tesi… chi ha mandato i messaggi alla Roma alle 5 di mattina dal cellulare di Enock?