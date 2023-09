Sempre molto social Tommaso Zorzi che in occasione di una nuova lettura ha voluto condividere qualche pensiero con i fan…

La sua giornata è iniziata con una voglia di pasta col pesto ed è proseguita con una lettura decisamente importante. Le due cose, ovviamente, non sono collegate, ma è quello che Tommaso Zorzi ha raccontato oggi ai suoi fan svelando anche un particolare appunto diretto addirittura ad un premio Nobel…

Tommaso Zorzi storce il naso con un premio Nobel

Sempre molto attivo sui social di recente, il buon Zorzi ha raccontato alcune delle sue attività giornaliere odierne. La prima, come detto, è stata il risveglio con la voglia di mangiare la pasta col pesto, la seconda, quella di iniziare una nuova lettura.

In tale ottica, l’influencer e conduttore ha scelto un libro decisamente importante ‘Cecità‘, di José de Sousa Saramago, uno scrittore, giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese, nonché Premio Nobel per la letteratura nel 1998.

Proprio verso Saramago, Tommaso ha avuto qualcosa da ridire prendendosela, si fa per dire, con lui. Il motivo? Una lettura piuttosto complessa del suo libro.

“Ho letto le prime pagine del libro e devo dire che Saramago non ama molto la punteggiatura vero?”, ha esordito con tanto di piccola critica il ragazzo. “Cioè, lui è un premio Nobel per la letteratura, quindi lungi da me… però… frasi molto lunghe e davvero poche virgole (ride ndr)”.

Insomma, l’inizio di questo nuovo libro è stato in salita per lui che, come noto, è un lettore accanito e spesso ha reso partecipi i suoi fan delle opere che stava sfogliando.

Di seguito, invece, l’ultimo post social su Instagram condiviso dall’influencer e volto tv relativo alle sue vacanze di questa estate:

