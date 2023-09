Retroscena inedito da parte di Francesco Facchinetti che risale ai tempi in cui si trovava come invitato in Honduras per L’Isola dei Famosi…

Nella sua vita, sicuramente, si è messo nei guai diverse volte. Questa volta, però, Francesco Facchinetti era del tutto innocente, eppure, la galera, l’ha rischiata davvero. Il noto DJ e volto tv ha raccontato a Caterina Balivo, nel pomeriggio di Rai 1, durante ‘La volta buona’, un retroscena inedito di quando faceva l’inviato de L’Isola dei Famosi in Honduras. Un episodio che poteva vederlo finire in carcere…

Francesco Facchinetti, il retroscena a L’Isola dei Famosi

Durante l’intervista a ‘La volta buona’, Facchinetti ha spiegato l’incredibile rischio che ha corso in passato: “Ero in Honduras per presentare L’Isola dei Famosi come inviato. La Rai ha fatto degli errori pazzeschi”, ha esordito col sorriso Dj Francesco.

“Ero in spiaggia, di giorno non avevo niente da fare e camminavo per incontrare qualcuno. Camminavo a petto nudo. Lì c’è una banda di delinquenti che si chiama 18, perché ha il numero 18 tatuato sulla pancia. Io sfiga vuole che io abbia un 8 tatuato sulla pancia. La polizia da lontano, probabilmente uno un po’ miope, ha pensato che io fossi uno di quelli”.

Poi rivolgendosi al pubblico in studio: “Eh si, adesso fa ridere, ma in Honduras quando ti portano dentro non è che fa molto ridere”. “C’è mancato davvero poco. Gli ho detto che ero lì per presentare L’Isola dei Famosi. Ma mi hanno chiesto ‘el papel’, la licenza del presentatore. Non ce l’avevo. Ma poi ho cercato di spiegare meglio chi fossi. Ho anche detto di aver cantato con Pavarotti. Loro non mi hanno creduto, ma poi quando ho fatto vedere loro un video su YouTube mi hanno riconosciuto e mi hanno fatto uscire”.

Di seguito anche il post del programma col racconto del DJ:

