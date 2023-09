Bravo a cantare e ormai pratico anche del nuovo ruolo di papà. Enrico Nigiotti virale sui social per una dedica ai suoi due gemellini.

Un filmato di qualche settimana fa è diventato virale in queste ore e vede Enrico Nigiotti protagonista. Su TikTok, il noto cantante, ex volto anche di Amici, ha improvvisato una dedica molto speciale per i suoi due figli, due gemellini avuti solamente pochi mesi fa. Il filmato ha subito raccolto tantissimi commenti d’affetto, specie per la reazione dei neonati.

Enrico Nigiotti in versione papà: il dolce video

L’ex volto di Amici, tra i cantanti più apprezzati anche di recente, si è esibito in un breve filmato in cui dedicava ai propri figli una sua canzone diventata molto famosa ‘L’amore è’ che su Youtube ha raggiunto oltre 21 milioni di visualizzazioni.

Enrico, capelli raccolti e chitarra in mano, ha cantanto per i suoi piccolo. Delicatezza e amore visibili, anche negli occhi dei due piccolini, Maso e Duccio, avuti a marzo dalla compagna Giulia Diana. I bimbi, infatti, sono rimasti incantati dal papà e dalle note che uscivano dallo strumento e della sua voce.

Nei commenti al post dell’artista, moltissimo affetto: “Sei incantevole”, “Siete bellissimi, e che dolcezza”.

Lo stesso Nigiotti ha commentato il suo filmato con una didascalia speciale: “L’amore è… vedervi crescere giorno dopo giorno”.

Di seguito anche il post su TikTok del cantante dove possono leggersi i tanti commenti che hanno riempito la sezione messaggio sotto al filmato:

