Tommaso Zorzi: la foto con Orietta Berti

Orietta Berti, dopo il trionfo al ‘Festival di Sanremo 2021‘ con ‘Quando ti sei innamorato’, sta vivendo una seconda giovinezza artistica conquistando il giovane pubblico dei social. Anche Tommaso Zorzi ha voluto immortalare, con uno scatto, l’incontro con una delle dive della musica leggera italiana.

Nella mia vita mi sono trovato nello stesso ristorante di Beyoncé. Non ho mai chiesto una foto. Ma questo è un altro campionato.

L’immagine, in poche ore, ha toccato quasi 250 mila like.

Tommaso Zorzi, in questi giorni, è in Puglia per applaudire il neo fidanzato Tommaso Stanzani, nel corpo di ballo di ‘Battiti live’, la kermesse canora prossimamente in onda su Italia 1.

La Berti, da due settimane, è al vertice della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia con il brano ‘Mille’, frutto della collaborazione artistica con Fedez e Achille Lauro. Il video ufficiale in quindici giorni ha superato le 16 milioni di views. Il pezzo, invece, è disco d’oro in una sola settimana.