L’attesa è finita. La nona edizione di Temptation Island, tradizionale appuntamento televisivo estivo, è ai nastri di partenza. L’appuntamento è per mercoledì 30 giugno, in prima serata, su Canale 5.

Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island e di altri programmi condotti da Maria De Filippi, ha annunciato la fine delle registrazioni di questa nuova edizione.

Senza, ovviamente, entrare nel dettaglio, Raffaella Mennoia ha tratto un bilancio dell’edizione che vedremo nelle prossime settimane, mostrandosi soddisfatta:

Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo consegnato il programma, il 30 giugno iniziamo. È stata veramente un’edizione particolare. Io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre, però è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a quest’edizione direi che nulla è come sembra, che nulla è più vero di come sembra, che, alcune volte, l’unica soluzione è stare insieme che, in altri casi, l’unica soluzione è non stare insieme e che, a volte, l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare! Ho detto tutto e, come al solito, non ho detto niente! Ma anche questa è un’arte…