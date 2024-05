Momento social per Tommaso Zorzi che ha condiviso alcuni pareri su un argomento sempre molto d’attualità: il rapporto genitori-figli.

Apprezzato e seguitissimo, in tv e sui social, Tommaso Zorzi è stato protagonista in queste ore di alcune stories su Instagram nelle quali ha affrontato un argomento di forte attualità in Italia e ovunque: il rapporto genitori-figli. Per il noto conduttore e influencer, alcune riflessioni importanti che l’hanno portato anche a confidare alcuni aspetti del suo carattere e della sua vita privata.

Tommaso Zorzi, la riflessione sui genitori di oggi

Come anticipato, attraverso alcune stories su Instagram, Zorzi ha voluto affrontare un argomento sempre di grande attualità, ovvero il rapporto tra i genitori e i figli. “Io non sono genitore e lungi da me dare giudizi su come lo fanno gli altri”, ha esordito il ragazzo. “Però noto che i genitori di oggi sono molto apprensivi”, ha detto.

Volendo entrare più nello specifico della sua affermazione, il conduttore e influencer ha aggiunto: “C’è questo trend di crescere questi bambini sotto le campane di vetro dove molti genitori si arrabbiano con i professori se questi sgridano i loro figli. Alla fine crescono in questo tipo di ambiente utopistico che la vita purtroppo non gli restituirà perché poi solo quando sei da solo fai i conti con la realtà”.

Il parallelo personale

Il buon Tommaso ha poi voluto allargare l’argomento chiamando in causa anche la propria esperienza personale: “Io i primi traumi li ho ricevuti della mia famiglia“, ha confessato Zorzi sempre sulle sue stories Instagram. “Mi ricordo mio nonno che diceva le cose una volta. Probabilmente la cosa giusta sta nel mezzo. Noi, che siamo cresciuti con genitori e nonni che te la facevano capire quando dovevano, l’abbiamo avuta anche più semplice perché quando fai i conti con la vita un paio le hai già prese. Io mi ricordo che quando ricevevo una critica da un professore mia mamma mi trovava già sotto al letto adesso questi neo genitori difendono i figli davanti ai professori. La trovo una roba diseducativa”, le sue parole riprese anche da Leggo.

