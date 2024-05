Ha detto di sì? Risposta affermativa a giudicare dal filmato condiviso da Paola Caruso che ha raccontato di essersi ufficialmente fidanzata.

Un fidanzamento davvero particolare quello che Paola Caruso ha voluto condividere con i suoi seguaci social. La donna ha pubblicato un video in cui ha mostrato un anello di fidanzamento e, quindi, di una proposta di nozze evidemente ricevuta. Mistero su chi possa essere l’uomo ad averle donato tale oggetto prezioso anche perché nel filmato da lei pubblicato si è fatta vedere da sola.

Paola Caruso si sposa: il video dell’anello

Quasi come un fulmine a ciel sereno, ma in senso assolutamente positivo, Paola Caruso ha comunicato al mondo intero di essersi ufficialmente fidanzata. La donna, volto noto del panorama televisivo italiano, specie di Canale 5, ha fatto vedere un filmato nel quale scarta, con sorpresa, un dono ricevuto. Nel pacchetto un anello di fidanzamento che l’ha assolutamente sorpresa… Nel filmato, va detto, la bella Paola non ha fatto vedere l’uomo che le ha fatto tale dono e, quindi, ha creato tanto mistero attorno a quella che crediamo sia stata una dolce proposta di matrimonio ricevuta.

Il commento e il mistero sul fidanzato

Ad accompagnare le immagini del regalo ricevuto dalla Caruso, anche un commento molto bello della diretta interessata: “Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi…ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante ;perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso ,e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole Sole…Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente…”. A confermare il fidanzamento e quindi le future nozze, anche i tutti gli hashtag utilizzati che fanno riferimento all’anello, al fidanzamento ufficiale e a quella che lei non ha chiamato proposta di matrimonio ma di fidanzamento. Staremo a vedere se la donna vorrà dare nelle prossime ore altre informazioni “più” complete.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG