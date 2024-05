Era tanto attesa la scelta di Daniele a Uomini e Donne e nel corso dell’ultima puntata ecco la decisione del tronista tra Gaia e Marika.

Daniele ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Era tanto attesa la decisione del tronista del programma di Maria De Filippi e, nel corso dell’ultima puntata della trasmissione andata in onda, ecco il momento decisivo con il ragazzo che ha affrontato Marika e Gaia nel classico faccia a faccia sulle sedie rosse e ha comunicato a tutti la sua preferenza.

Uomini e Donne, la scelta di Daniele

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, come detto, Daniele ha fatto la sua scelta. Durante la giornata odierna, infatti, il noto programma di Maria De Filippi ha mostrato quale sia stata la decisione finale del tronista tra Marika e Gaia. Come da anticipazioni, il ragazzo ha scelto la seconda, ovvero Gaia.

Prima di mettersi faccia a faccia con le due ragazze, in studio sono state trasmesse le ultime esterne avute dai diretti interessati. In entrambi i casi, va detto, Daniele e le dame sono sembrati molto affiatati ma nell’uscita con Gaia è sembrato esserci quel feeling in più che ha portato proprio i due ad emozionarsi, sia in quel momento che live, in studio.

Le parole

Daniele è stato dunque chiamato a scegliere e la prima ad entrare in studio e sedersi davanti a lui è stata Marika. Senza particolari giri di parole, il tronista le ha spiegato che non era lei la scelta perché, dall’altra parte, c’è “qualcosa di più forte”. Marika ha reagito in modo positivo, anche se visibilmente delusa, e ha poi salutato tutti.

Quando è stato il turno di Gaia, con qualche sorriso e un pizzico di imbarazzo, Daniele è andato dritto al sodo: “Sei stata la prima arrivata e la prima per la quale ho subito sentito qualcosa […] Non uscirò con la fidanzata della mia vita, forse, perché non conosco ancora bene la persona con cui uscirò. Però uscirò con chi ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma sei la mia scelta“. Poi, dopo il sì di Gaia, ecco un bellissimo bacio appassionato che ha generato grandi sorrisi e tanta emozione in loro e anche in tutti i presenti che si sono congratulati con la nuova coppia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG