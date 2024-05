Al via i casting per la prossima edizione del Grande Fratello: ci sarebbero già i primi due nomi di potenziali concorrenti.

L’ultima stagione del Grande Fratello non si è conclusa da tanto, eppure, la macchina del reality è già in funzione per la prossima annata. Sono, infatti, partiti i casting per i prossimi concorrenti. In questo senso, oltre ai messaggi mandati dal conduttore, Alfonso Signorini, ecco che sono arrivati i primi rumors a proposito di chi potrebbe esserci tra i futuri gieffini…

Grande Fratello, i primi nomi per la prossima edizione

Sui social, gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riportato alcuni rumors che farebbero riferimento, appunto, a due possibili concorrenti della prossima edizione del GF. “Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in direct per proporsi come concorrente, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti! Come uno chef molto conosciuto e un’ex soubrette TV“, si legge nelle stories dei due esperti. Non ci sono nomi particolari al momento ma due particolari indizi in merito al lavoro dei potenziali primi concorrenti del reality. Sulla ex soubrette è stato aggiunto anche un dettaglio che riguarderebbe una relazione da lei avuta con un volto famoso. Staremo a vedere di chi si tratterà e se questi rumors verranno confermati.

I messaggi a Signorini

Su Instagram, proprio il conduttore, Alfonso Signorini, aveva dato il via anche ai casting “personali”. Il presentatore aveva chiesto ai seguaci di scrivergli senza problemi in privato per candidarsi. Peccato che, per sua stessa ammissione, aveva cancellato qualche migliaia di messaggi ricevuti in quanto “boomer”. L’uomo aveva poi invitato a inoltrargli nuovamente tutte le richieste al fine di non perdersi neppure una notifica. “Mi avrete scritto in più di 3-4.000 persone, vi prego. Sono un boomer, che volete fare? Sti cavoli. Vi aspetto: se vi chiedo il cellulare è già un buon segno”.

