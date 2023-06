Tiziano Ferro ha confessato ai suoi fan allo stadio Olimpico episodio di discriminazione di cui è stato protagonista.

Durante il suo ultimo concerto allo Stadio Olimpico, Tiziano Ferro ha commosso i fan con un discorso intimo e personale in cui ha parlato di episodi omofobi e discriminatori avvenuti ai suoi danni: “Un paio di anni fa un ragazzo su passando da destra mi gridò Brutto fr*cio! Schizzando via come il perfetto codardo che era”, ha affermato, e ancora:

“Hanno tutti in comune un elemento la vigliaccheria. Perché io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi se avessero almeno quel minimo di dignità, di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti”.

Tiziano Ferro

Tiziano Ferro: il messaggio contro l’omofobia

Tiziano Ferro è oggi felice e realizzato accanto a suo marito Victor e ai due figli (che i due hanno adottato insieme). Durante il suo ultimo concerto a Roma il cantante ha voluto inviare un messaggio contro ogni forma di discriminazione e per finire ha esortato i suoi fan affermando: “Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque esso sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono”.

Più volte il cantante si è apertamente scagliato contro le forme di discriminazione e omofobia e ha anche ammesso che, a causa delle norme attualmente in vigore, non avrebbe fatto ottenere il passaporto italiano ai suoi figli (che abitano con lui e il marito a Los Angeles).

