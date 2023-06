Ilary Blasi ha preso parte al gender reveal party della sorella Melory, che ha scoperto se avrà un maschietto o una femminuccia.

Ilary Blasi ha partecipato con gioia al gender reveal party di sua sorella Melory, che presto darà alla luce il suo secondo bebè. Durante la festa lei e suo marito hanno spruzzato in aria il contenuto di alcune bombolette spray di colore azzurro e hanno così scoperto che avranno un maschietto (dopo la nascita della prima figlia, Jolie).

Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni a Melory per il nuovo arrivo in famiglia ma c’è anche chi ha criticato lei e suo marito per i festeggiamenti (chesi sarebbero tenuti nella villa all’Eur di proprietà di Ilary e del suo ex marito, Francesco Totti).

Con enorme gioia Ilary Blasi ha festeggiato insieme a sua sorella Melory l’arrivo del suo secondo bebè, che sarà un maschietto.

Melory e suo marito Tiziano hanno già avuto insieme una bambina, la piccola Jolie, nata nel 2021. La sorella minore di Ilary Blasi ha annunciato con gioia l’arrivo del suo secondo bebè attraverso i social e in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le loro congratulazioni e sono in attesa di saperne di più sulla sua vita da mamma.

