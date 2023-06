Storia al capolinea per Blanco e la fidanzata Martina Valdes? La ballerina avrebbe cancellato tutte le loro foto.

Da oltre un anno Blanco fa coppia fissa con la ballerina Martina Valdes, ma a quanto la storia tra i due – secondo indiscrezioni – sarebbe giunta al capolinea. La ballerina infatti avrebbe cancellato dai social tutte le foto in cui era ritratta in compagnia del cantante, e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Blanco in crisi con Martina Valdes

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Blanco sarebbe in crisi con la fidanzata ballerina Martina Valdes. I due fanno coppia fissa da oltre un anno, ma hanno sempre vissuto la loro storia con riservatezza e la ballerina al momento non ha confermato né smentito le voci che la vorrebbero verso la separazione dal cantante.

Prima d’incontrare Martina, Bianco è stato legato a Giulia Lisioli, ma la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto subito dopo la vittoria del cantante a Sanremo. Blanco ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla fine della sua storia con Giulia e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, il cantante svelerà come stiano oggi le cose tra lui e Martina Valdes.

