Alessia Marcuzzi ha messo like a un post contro Francesca Fagnani e a seguire si è scusata pubblicamente via social.

Nelle scorse ore Alessia Marcuzzi ha specificato di esser stata protagonista di un misunderstanding e ha specificato sui social di aver messo like ad un post che credeva esser stato scritto a suo favore e invece era velatamente critico nei confronti di Francesca Fagnani (che come lei ha co-condotto Italia loves Romagna).

“Buongiorno! Sto leggendo un po’ di messaggi che mi state mandando. Credo di aver messo per errore un like ad un tweet che pensavo fosse di apprezzamento su di me e invece andava contro @francescafagnani!!! Non avevo letto bene il contenuto evidentemente. Io e Fra siamo amiche da anni, la stimo e sono una sua fan da sempre quindi no panic!!! Chiedo scusaaaa, ora ricerco sto tweet e levo sto cuore. Me so’ sbajata. E anche un po’ ciecata”, ha specificato con ironia la co-conduttrice attraverso i social.

Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi: il like contro Francesca Fagnani

In queste ore in tanti, attraverso i social, hanno chiesto spiegazioni a Alessia Marcuzzi per un suo post critico nei confronti di Francesca Fagiani, e sulla questione ha fatto chiarezza la stessa conduttrice (che ha ovviamente spiegato che si fosse trattato di un suo errore). Nel frattempo sui social si è sparsa anche la voce che Alessia Marcuzzi potrebbe essere co-conduttrice a Sanremo 2024 al fianco di Amadeus. Sarà vero? Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG