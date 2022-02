A poche settimane dalla scomparsa del suo cane Jake, Tiziano Ferro ha deciso di adottare in canile un altro amico a quattro zampe.

Tiziano Ferro ha annunciato via social di aver adottato un altro amico a quattro zampe: dopo Beau e Jake il cantante ha preso con sé un amico peloso di nome Johnny, e che però lui e suo marito Victor hanno subito ribattezzato Gianni. “Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista ‘eutanasia’ di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore…”, ha scritto il cantante, che ha sempre esortato i suoi fan ad adottare cani nei canili.

Tiziano Ferro è un vero e proprio amante dei cani e per questo ha sempre cercato di adottare esemplari adulti direttamente nei canili. Il cantante ha affermato via social di aver adottato Gianni affinché la scomparsa del suo ultimo cane, Jake, possa assumere un significato importante: “La vita di Gianni d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla”, ha scritto Ferro, più felice che mai accanto al suo nuovo amico.

