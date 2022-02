Nella casa del GF Vip Delia Duran si è pericolosamente avvicinata a Barù e ha finito per scatenare un putiferio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran è sempre più vicina a Barù e, mentre gli altri concorrenti le hanno consigliato di frenarsi e di non agire come suo marito Alex Belli, la modella sembra di essere di tutt’altro avviso: “Siamo qui dentro la casa, siamo lì insieme, mica possiamo piangere tutto il giorno. Se noi giochiamo in spagnolo e in italiano, se lui mi cerca e gioca con me, non c’è nulla di male dai. Io mi diverto così con lui, perché io sono fatta così, chi mi vuole accettare mi accetta, chi no, non mi ha capito. Questa sono io e non cambio. Devo limitarmi o farmi da parte per Jessica? Lui a lei non le ha dato possibilità e al massimo è Barù che deve farsi indietro non io”, ha dichiarato.

Delia Duran

Delia Duran: le avances a Barù

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran e Barù sembrano essere sempre più vicini e sui social ancora non si placano le polemiche sul conto di Delia e suo marito Alex Belli (che, durante la sua permanenza nella Casa, si era pericolosamente avvicinato a Soleil Sorge). “Non posso parlare con Barù? Posso essere libera di stare con lui? Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello. […] Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati”, ha dichiarato Delia, che nel frattempo ha manifestato l’intenzione di mettere fine alla sua storia con Alex Belli.

