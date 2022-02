Attimi di terrore per Federica Panicucci che è stata colpita da una tegola caduta da un palazzo mentre si trovava a bordo della sua auto.

I forti disagi registrati in Lombardia a causa del forte vento hanno causato problemi anche a Federica Panicucci che, mentre circolava con la sua auto per le vie di Milano, si è vista cadere una tegola sul vetro del veicolo, che è andato in frantumi. Fortunatamente, a parte il grande spavento, per la conduttrice non ci sarebbero state conseguenze. “Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha raccontato la conduttrice nelle sue stories via social, e ancora: “Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo”.

Federica Panicucci

Federica Panicucci: l’incidente

A causa del forte vento una tegola si è staccata dal tetto di un palazzo ed è finita sul tetto dell’auto di Federica Panicucci, mandandolo in frantumi. La conduttrice ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni ma non ha nascosto lo spavento. In queste ore i disagi registrati in Lombardia a causa del forte vento sono stati moltissimi: persino una parte del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccata provocando disagi.

