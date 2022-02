Quando il talento batte la raccomandazione. Un giovane pluripremiato che vuole continuare a far registrare successi importanti, muovendosi tra giornalismo, comunicazione e innovazione.

Siamo andati alla scoperta del giovane giornalista Daniele Bartocci, recente vincitore di prestigiosi premi nazionali di giornalismo. Partito da zero, raccogliendo i frutti di una faticosa gavetta, Daniele Bartocci oggi è un giovane talento su cui c’è da scommettere per una stampa fresca e credibile.

Daniele Bartocci

In poco tempo Daniele Bartocci, con grande sacrificio e motivazione, è arrivato ad essere conosciuto come il giovane giornalista più premiato d’Italia. “Fa piacere ricevere la stima e l’apprezzamento anche da parte del popolo italiano del web. E mi fa sorridere che alcuni mi hanno definito giornalista gentleman per il mio look giudicato probabilmente un pochino estroso”, confessa con ironia la giovane star del giornalismo. A confermare le sue performance da fuoriclasse sono i numeri e i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni: tra i tanti segnaliamo il premio di migliore giornalista giovane (Premio Cesarini, dedicato al campione ex Juventus, sia nel 2019 che nel 2020), il premio Le Fonti Awards 2021 a Milano come Giornalista dell’anno – Professionista dell’Anno Giornalismo Sport&Food e il celebre premio Myllennium Award dedicato ai migliori talenti millennials e ottenuto nel 2019 e nel 2020 a Villa Medici Roma (primo premio generazionale in Italia), senza tralasciare il premio Overtime Festival per 3 anni consecutivi vinto al Festival Nazionale Racconto e Giornalismo Sportivo.

Daniele Bartocci

Citato e celebrato anche da importanti magazine quali Forbes e Millionaire, ricordiamo che durante i Myllennium Awards 2020 Daniele Bartocci, nello splendido scenario dell’Accademia di Francia a Roma diretto per l’occasione da Pierluigi Pardo, è stato premiato dall’ex Ministro Politiche Giovanili e Sport Vincenzo Spadafora e dal Presidente Coni Giovanni Malagò. “Fu una grandissima emozione, del tutto inaspettata, essere premiato per due anni di seguito, in una location d’eccellenza della capitale, dai più importanti e influenti personaggi istituzionali…”, ricorda Daniele Bartocci.

Daniele Bartocci

Chi è Daniele Bartocci: biografia e vita privata del giornalista. Le sue rivelazioni

Il curriculum del trentaduenne di Jesi Daniele Bartocci, come si può notare dal suo blog e online channel , è molto ricco e particolare. Da esso si evince che comunicatori di talento come lui, propensi allo storytelling, rappresentano il fulcro vitale delle professioni digitali su cui si muovono realtà imprenditoriali e grandi media. Un giovane comunicatore e top-player del giornalismo in grado di apportare valore aggiunto ai nuovi modelli di business, confermando asset, valori, posizioni e investimenti, tramutandosi in chiavi di successo di business plan, progetti di giornalismo e comunicativi sia sportivi sia imprenditoriali.

Daniele Bartocci

“Se mi chiamassero in tv per qualche programma sportivo o talk-show di attualità e politica? Parteciperei molto volentieri, sono sempre pronto a sfide adrenaliniche”, sorride Daniele Bartocci. Laureato Univpm con master in comunicazione e marketing sportivo, con l’attivo esperienze da moderatore, relatore e docente in convegni, master e università (tra cui Unibo e Unimc), il giornalista Daniele Bartocci lavora anche nel management di un’importante realtà del food e caseario, divenendo in questi mesi giudice del programma King of Pizza presto in onda su circuito Sky. Uno show di talenti ideato da Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Pizzaioli) estremamente interessante, riservato ad alcuni dei più famosi maestri pizzaioli gourmet italiani. Ma non c’è solo il food e lo sport nella biografia vincente di Daniele Bartocci che ha scritto nel 2021 un libro dal titolo Happy hour da fuoriclasse al barTocci, raccontando in esclusiva aneddoti emozionanti riconducibili al primo anno italiano del campione Julio Velasco.

Daniele Bartocci

L’eclettico Daniele Bartocci, da sempre appassionato di talk-show televisivi, opera anche nel campo musicale, essendo Communication Manager della band Capabrò, vincitrice negli ultimi anni di premi quali Rock Targato Italia. Per il futuro Daniele Bartocci non vuole affatto fermarsi. “Ringrazio la mia fidanzata Martina che mi sopporta ogni giorno…”. Dove lo vedremo nei prossimi mesi? “Speriamo che il 2022 possa portare ancora tante gioie e soddisfazioni. Da parte mia cercherò di dare sempre il massimo con sacrificio e determinazione. D’altronde ingredienti che vincono non si cambiano”. Buona fortuna Daniele!

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG