CR7 ha compiuto 37 anni e Georgina Rodriguez anche quest’anno non si è smentita e, assecondando la passione del campione per le auto di lusso, gli ha regalato una Cadillac dal valore di 180mila euro che a seguire ha mostrato orgogliosa nelle sue stories (dove si vedeva il campione uscire dal giardino della loro villa a bordo del prezioso veicolo).

Georgina Rodriguez: l’auto regalata a Ronaldo

La collezione d’auto extra lusso di Cristiano Ronaldo si è ampliata ulteriormente con una Cadillac esclusiva dotata di tutti i comfort il cui valore sarebbe di ben 180mila euro. In occasione del compleanno della modella il calciatore era partito con lei e i figli per Dubai e aveva fatto proiettare alcune foto di Georgina sui grattacieli della città (mentre loro stavano cenando in un ristorante esclusivo). Attraverso i social Ronaldo ha ringraziato i tanti che gli hanno inviato messaggi d’auguri scrivendo: “La vita è una montagna russa. Duro lavoro, alta velocità, obiettivi urgenti, aspettative esigenti… Ma alla fine, tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne valgono la pena”.

CR7 e Georgina Rodriguez sono più felici e uniti che mai e, tra pochi mesi, i due diventeranno genitori dei due gemelli di cui la modella è incinta.

