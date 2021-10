Tina Cipollari: “Sono fidanzata. Lo voglio presentare ad Uomini e Donne” (video)

Nuovo scontro verbale oggi venerdì 1 ottobre 2021 tra Tina Cipollari e Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne‘. Tutto è partito da un incontro casuale tra l’opinionista e Giorgio Manetti (che, durante una cena, avrebbe esternato degli apprezzamenti su Isabella Ricci).

La dama torinese si è voluta sincerare sullo stato sentimentale dell’acerrima nemica che, secondo i gossip, sarebbe tornata single dopo la rottura con Vincenzo Ferrara:

La replica di Tina, con tanto di scoop in anteprima, non è tardata ad arrivare (Qui, il video):

Lo posso annunciare in questo studio. Mi sono nuovamente fidanzata. La relazione con l’uomo, a cui si riferisce lei, è finita da parecchio tempo. Nel frattempo, io mi sto rifacendo una vita con un altro uomo. Non ci credi… fatti tuoi? Se esco con un uomo non lo devo ostentare in tutta Italia ma la vivo privatamente. Poi, quando sarà il momento, lo presenterò ufficialmente. Anzi, Maria se tu me lo permetterai ti voglio chiedere un favore… se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio. Nella mia vita non ho avuto tante storie. Quelle che ho avuto non sono state avventurette. Le mie storie importanti sono durate parecchi anni. Il mio matrimonio (con Kikò Nalli, ndb) è durato 15 anni. Le mie storie le ho saputo gestire bene. Non sono una donna di un’avventura. A prescindere di quanti uomini ho avuto, sono stati uomini che hanno fatto un lungo percorso assieme a me.