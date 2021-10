Grande Fratello Vip 6, il coming out di Giucas Casella: “Sono stato anche con un uomo”

Giucas Casella è uno dei personaggi più positivi della sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Portatore di valori sani, fraterno, divertente, il mago si è fatto apprezzare dai compagni d’avventura per le sue doti umane. Ieri sera, come riporta il portale Biccy, l’artista si è lasciato andare a confidenze piuttosto personali sulla sua vita privata raccontando anche di aver vissuto, in gioventù, un’esperienza con un altro uomo:

Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada.

Il gieffino, con la naturalezza del caso, ha raccontato un’esperienza giovanile che ha lasciato un segno indelebile nella propria vita:

Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare.

Giucas è papà di James, nato, 34 anni fa, da una relazione con una ballerina inglese. E’ fidanzato, da moltissimi anni, con Valeria Perilli.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy