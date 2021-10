Sorpresa per Raffaella Fico nella sesta puntata del Grande Fratello VIP, per lei c’è il suo attuale fidanzato Piero. I due stanno insieme da poco tempo (circa un mese e mezzo), ma sembra che ci sia già la giusta alchimia per far sì che la bella showgirl possa ritrovare il sorriso anche nella sfera sentimentale.

Nell’incontro Piero ha riservato belle parole per Raffaella:

Mi manchi. Mi godo il momento, sei sempre in forma. Ho la sensazione di un primo appuntamento, morivo dalla voglia di vederti. (si rivolge a Signorini, ndr) Raffaella rappresenta il mio presente, ma rappresenta anche il mio futuro. Lei? Chi non la sposerebbe…

Poco prima di rivedersi, per la Fico non sono mancati i colpi di scena. Recentemente in una intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex fidanzata di Piero, Valentina Colombi ha affermato che poco tempo fa l’uomo si sarebbe riavvicinato a lei:

Voleva venire da me in Sardegna, ma da parte mia il sentimento era già finito. Il 30 luglio mi ha fatto recapitare un mega mazzo di rose, come aveva sempre fatto anche in passato.

Lui rassicura: “Il passato è passato”, non a caso proprio una settimana fa Piero aveva fatto recapitare 100 rose rosse per Raffaella e nel corso della settimana anche uno dei primi aereo-messaggi.