Gossip: le notizie dell’1 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 1 ottobre 2021

Annalisa e Federico Rossi stanno insieme? Il gossip

Il settimanale ‘Diva e Donna’ lancia una succosa indiscrezione che riguarda una delle coppie artistiche più fortunate di questa estate 2021, ovvero quella formata da Annalisa e Federico Rossi. Si legge:

C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più.

La cantante ligure, da qualche tempo, è tornata single dopo aver terminato la relazione con il produttore musicale, Davide Simonetta. L’ex interprete del duo Benji e Fede, invece, non è più fidanzato, da mesi, con Paola Di Benedetto.

Giorgio Manetti non tornerà più ad Uomini e Donne

Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne‘, non prenderà parte più al programma di Maria De Filippi come rivelato al magazine ‘Mio’:

Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni.

Ariadna Romero felice per la coppia Pierpaolo Pretelli – Giulia Salemi

Ariadna Romero, intervistata da ‘Novella 2000’, ha espresso la propria felicità per la coppia Pierpaolo Pretelli – Giulia Salemi. L’influencer ha saputo conquistare, con molto affetto e delicatezza, le attenzioni del figlio Leonardo: