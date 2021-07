Temptation Island, Luciano Punzo: “Manuela Carriero? Voglio vivermela tutti i giorni”

A pochi giorni dalla fine delle registrazioni di ‘Temptation Island‘, Luciano Punzo, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha tracciato un bilancio della sua esperienza come tentatore. All’interno del villaggio delle fidanzate, il modello napoletano ha trovato l’amore accanto a Manuela Carriero che, in contemporanea, ha terminato la sua relazione con Stefano Sirena:

Io e Stefano siamo due mondi opposti. Siamo molto distanti per il modo di approcciare le donne e intendere il rispetto. Faccio il modello e mi trovo a stretto contatto tutto il giorno con donne davvero stupendo, non mi sono mai sognato di approdare in certi modi. Non penso sia il caso di giudicare Stefano, anche se da quello che ho potuto sentire attraverso Manuela e la messa in onda del programma, non condivido affatto il suo atteggiamento e il suo linguaggio, come il suo modo di guardare le donne.