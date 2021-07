Temptation Island, Stefano Sirena: “Manuela Carriero? Le devo delle scuse”

Stefano Sirena, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, a pochi giorni dalla fine delle registrazioni di ‘Temptation Island‘, ha tracciato un bilancio dei motivi della fine della sua storia con Manuela Carriero. La ragazza, in passato, ha lasciato la sua terra natale, Ostuni, per trasferirsi a Rimini, la città in cui l’ormai ex fidanzato giocava a basket a livello professionistico.

Durante il falò di confronto, la donna ha rivelato di aver perdonato i continui tradimenti del cestista ma di non essere riuscita a dimenticare nonostante l’amore.

Ad oggi, il giocatore di pallacanestro, che sta frequentando la tentatrice Federica Cleo, ha maturato nuove consapevolezze sul rapporto con Manuela:

Sono consapevole di aver usato termini e frasi pesanti, ma sono anche consapevole che non ho iniziato io ad offendere. Non volevo farle la guerra, volevo salvare la storia. Non ho iniziato io ad aprirmi con una persona dal primo giorno… Resta il fatto che per rabbia ho usato brutte parole e mi dispiace. Le devo sicuramente delle scuse per tutte le mancanze che ho avuto. Potevo amarla di più, le ho fatto lasciare casa dove vivevamo e il lavoro, per venire da me, e poi ho fatto quello che ho fatto […] In lei vedevo la madre dei mie figli, ma i problemi erano tanti e l’errore più grande, che oggi non rifarei, è stato quello di tradirla.