Temptation Island, Davide Basolo friendzona Jessica Mascheroni

Davide Basolo, ex tentatore di ‘Temptation Island 9‘, durante una recente diretta Instagram, ha messo a tacere qualsiasi tipo di pettegolezzo sulla sua possibile frequentazione, a livello sentimentale, con Jessica Mascheroni, tornata single dopo il falò di confronto con l’ormai ex fidanzato Alessandro Autera.

L’ex Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate di ‘Uomini e Donne’, sui social, ha ribadito che, con la donna, c’è solo un sentimento di amicizia. Nessun altro risvolto all’orizzonte è previsto per i due protagonisti del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia:

Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Voglio che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno.