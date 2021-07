Temptation Island, Manuela Carriero: “Lo schiaffo a Stefano Sirena? A tutto c’è un limite”

Tornata sui social, qualche giorno fa, dopo l’esperienza a ‘Temptation Island 9‘, Manuela Carriero ha risposto, alle tante critiche mossele su Instagram dopo il falò di confronto con l’ormai ex fidanzato Stefano Sirena. Dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con Luciano Punzo, la donna ha spiegato, per la prima volta, i motivi che l’hanno spinta a dare uno schiaffo all’ex compagno:

Mi dispiace tanto per il tanto criticato schiaffo. Cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta anche male io. La violenza psicologica è peggiore. È la cosa più brutta, che tante volte non viene neanche riconosciuta.

Intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, Manuela ha spiegato, una volta per tutti, i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere il viaggio nei sentimenti dopo una serie di tradimenti da parte del cestista:

Quello che ho visto e sentito mi ha turbata profondamente e ancora oggi sono sconcertata. Avevo scritto al programma proprio per metterlo nelle condizioni di capire alcune cose, tra cui il fatto che quello che prova per me non può essere amore, come sosteneva. Speravo di uscire con lui cambiato, avevo scritto anche una lettera alla redazione della trasmissione prima di entrare, come un ultimo grido d’aiuto, spiegando gli atteggiamenti che mi ferivano.

Avevamo dei problemi da risolvere, altrimenti non avremmo partecipato al programma. Io non credo di averlo offeso, ho solo raccontato quello che è realmente. D’altro canto, lui ha reagito credo mostrando il suo lato peggiore. Mi aspettavo reazioni forti, ma non così… Dopo aver sentito per l’ennesima volta la sua convinzione, ovvero che l’amore sia all’ottanta percento sesso i problemi si rivolvono a letto, e dopo aver sentito certe sua uscite, io per prima mi sono fatta abbracciare, coccolare, corteggiare, con lo scopro di mostrargli come parla e come agisce un vero fidanzato