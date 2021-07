Temptation Island, Tommaso Eletti: “Valentina Nulli Augusti? Torneremo più innamorati che mai”

Tommaso Eletti, reduce dall’esperienza di ‘Temptation Island‘, a poche settimane alla fine delle registrazioni, ha confessato, dalle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’ di essere pronto a riconquistare l’ancora ex fidanzata Valentina Nulli Augusti dopo la sbandata per la single Giulia:

Questa esperienza non la dimenticherò mai, perché è stata molto intensa a livello emotivo…per me anche solo stare lontano da lei per ventuno giorno era già una sofferenza, e in più in quel contesto! Mi sono reso conto di alcune cose riguardandomi, avrei dovuto chiamarla subito e portala via invece di avvicinarmi alla single Giulia. Se l’avessi fatto, adesso forse stare accanto alla mia Valentina.