Temptation Island, Valentina Nulli Augusti: “Non posso dare una seconda possibilità a Tommaso Eletti”

Valentina Nulli Augusti, a poche settimane dalla fine delle registrazioni della nona edizione di ‘Temptation Island‘, sembra piuttosto irremovibile sulla scelta di non perdonare l’ormai ex fidanzato Tommaso Eletti dopo il tradimento con la single Giulia. Tanti i sentimenti contrastanti che, ad oggi, governano la donna dopo il falò di confronto con l’ex compagno:

Sono stata nera perché lui ha messo in dubbio il nostro sentimento lì dentro a seguito del mio comportamento nel villaggio, e per il fatto che ha sporcato la nostra storia in quel modo così irrazionale e infantile. Ma la rabbia è un sentimento che intossica e crea malessere a se stessi, un volta sfogata tendo a non nutrirla più, perché non mi porta a niente. Non mi crogiolo mai in cattive energie o in qualcosa di negativo per me. Ora sono delusa, perché ha infangato la nostra storia rara e piena di incanto, nonostante le differenze palesi e abissali tra noi.