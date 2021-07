Gossip: le notizie del 31 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 31 luglio 2021

Stefano Sirena, nelle scorse ore, ha postato, sul proprio account Instagram, un post sibillino che, molti hanno letto come una frecciatina, più o meno diretta, all’ex fidanzata Manuela Carriero che, dopo il falò di confronto a Temptation Island‘, ha trovato la felicità accanto al tentatore Luciano Punzo:

Ci sono persone che vanno avanti, e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex, insulti di ogni genere, cerchi approvazione nei modi più disperati.. Sii matura, goditi la tua felicità.

I progetti di coppia di Luciano Punzo e Manuela Carriero

Luciano Punzo, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha spiegato, per la prima volta, come sta vivendo queste prime settimane, fuori da ‘Temptation Island’ accanto a Manuela Carriero dopo il passionale bacio in spiaggia:

E dopo tutto quello che ho fatto per prendermela le ho detto che da quel momento avrei avuto due donne da proteggere: lei e mia figlia […] Manuela è entrata nella mia vita come un fulmine a ciel sereno. Abbiamo qualche progetto ma vediamo cosa la vita ci presenterà… So solo che per adesso ho una persona al mio fianco rara e importante e che voglio vivermi tutti i giorni

Francesco Oppini risponde a Tommaso Zorzi dopo l’unfollow su Instagram: il gossip

Dopo lo sfogo di Alba Parietti anche Francesco Oppini, sui propri social, ha voluto rispondere a tono a Tommaso Zorzi dopo l’unfollow su Instagram che, di fatto, sancisce la fine della loro amicizia nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’: