Come abbiamo visto nell’ultima, scoppiettante, puntata di quest’edizione, a Temptation Island, Manuela Carriero ha deciso di lasciare l’ormai ex fidanzato Stefano Sirena per iniziare una relazione con il single tentatore Luciano Punzo.

Nell’intervista che Manuela ha concesso a Filippo Bisciglia un mese dopo la loro partecipazione al programma, la 31enne brindisina ha dichiarato di essere fidanzata e innamorata di Luciano. Il 27enne napoletano ha già presentato la nuova fidanzata alla sua famiglia.

Non tutti i telespettatori, però, evidentemente credono all’autenticità di questa storia d’amore.

La coppia, infatti, durante un soggiorno ad Ostuni, ha condiviso una serie di Instagram Stories, rispondendo a coloro che pensano addirittura che Luciano sia pagato per stare insieme a Manuela.

L’ex single, ormai, di Temptation Island, quindi, ha dato un bacio alla sua fidanzata per zittire tutti i malpensanti:

Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme!

Nelle stories successive, la coppia ha ironizzato sulle accuse ricevute, dimostrando che le insinuazioni di alcuni telespettatori non scalfiscono minimamente la loro serenità:

Manuela: “Ma ti stanno pagando ancora? Dai fino a fine mese, poi scade il contratto! Dì la verità ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”.

Luciano: “Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo casomai se rinnovano, ragazzi… Dicono che sono pagato e che sono un grandissimo attore. È vero ragazzi, sono un attore! Prendo tanto, veramente tanto!”.

Per la cronaca, anche l’ex fidanzato di Manuela, Stefano Sirena, ha iniziato una nuova vita dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Il giocatore di basket, infatti, sta continuando a frequentare la single tentatrice Federica Cleo e sui social, entrambi hanno già condiviso un selfie di coppia, con tanto di bacio.