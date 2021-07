Disavventura durante la notte per Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Amici.

Il suo compagno Carlo Negri, infatti, soffre di sonnambulismo e, a causa di questo disturbo del sonno, l’ha presa a schiaffi, non intenzionalmente ovviamente, per poi non ricordarsi nulla com’è tipico in questi casi.

L’episodio, però, ha comprensibilmente un po’ scosso Sabrina Ghio che ne ha parlato ai suoi follower tramite Instagram Stories:

Sono seriamente preoccupata per la mia incolumità, ho rischiato l’infarto stanotte! Tremavo come una foglia. A mano aperta, mi dà dei ceffoni in faccia fortissimi. Io gli dico, “Carlo mi hai menato”, lui in preda al sonno mi chiede scusa. Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male. Non dormirò mai più nella mia vita, lo so.

In un’Instagram Stories recente, Sabrina Ghio ha ironizzato sull’episodio, tranquillizzando i suoi fan:

Comunque stanotte, nessuna tragedia! Ho dormito bene, sono viva…

Sabrina Ghio: i problemi di salute

In questo periodo, Sabrina Ghio sta tenendo costantemente informati i propri fan anche per quanto riguarda le sue condizioni di salute.

L’ex tronista, infatti, ha scoperto di avere un processo tumorale in corso. Dopo essersi sottoposta ad una seduta di laser, a fine agosto, Sabrina Ghio avrà un quadro più chiaro della sua situazione e scoprirà se il problema è stato risolto.

Il compagno Carlo Negri si è rivelato una presenza fondamentale nella sua vita in questo periodo delicato:

È davvero importante avere Carlo nella mia vita. È sempre molto presente e attento. A volte ho paura di parlare della felicità che mi dà, perché ogni volta che ho detto qualcosa ad alta voce è sempre finito. È il mio angelo, così come tutta la mia famiglia, da mia madre a mia nonna. Mi ritengo fortunata ad averlo come compagno.

Sabrina Ghio, sempre tramite social, ha espresso due desideri: sposare il proprio compagno e diventare mamma per la seconda volta.