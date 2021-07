Uomini e Donne, Sonia Pattarino è diventata mamma

Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma della piccola Ginevra. Il neo-papà è l’imprenditore Giovanni La Camera.

La piccola Ginevra è nata oggi, venerdì 30 luglio 2021, precisamente alle ore 10:03, come svelato dai genitori, all’ospedale Humanitas San Pio X di Milano.

Sui social, infatti, sono già disponibili le prime immagini di Ginevra, condivise sul profilo ufficiale Instagram di Sonia Pattarino.

Di seguito, trovate il post dell’ex corteggiatrice che ha manifestato la propria felicità per l’arrivo di una figlia fortemente voluta:

Sembrava quasi impossibile.

Tanta paura, tanta forza ed eccoti qua.

Ginevra nasce oggi, 30/07/2021 alle ore 10:03, benvenuta al mondo piccola, ancora non ci credo.

Ti ameremo alla follia!

Anche Giovanni La Camera ha esternato la propria felicità, dedicando un’Instagram Stories alla sua compagna che gli ha regalato la gioia di diventare padre:

Siamo increduli e di una felicità unica. Mi hai fatto il regalo più bello al mondo, grazie di essere al mio fianco, sei una donna incredibile e una mamma meravigliosa. Ti amo.

Uomini e Donne: il percorso di Sonia Pattarino

Sonia Pattarino, proveniente da Sassari, 33 anni, ha partecipato a Uomini e Donne durante l’edizione 2018/19.

Il tronista che Sonia scelse di corteggiare fu Ivan Gonzalez, ex corteggiatore e tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e Donne, ma anche ex concorrente di Supervivientes ed ex tentatore di Temptation Island Vip.

Ivan Gonzalez, che in quell’edizione di Uomini e Donne mostrò interesse per Natalia Paragoni, l’attuale fidanzata di Andrea Zelletta, alla fine del suo percorso, scelse proprio Sonia Pattarino.

La loro storia d’amore, al di fuori dello studio del programma di Canale 5, non decollò e si concluse definitivamente nel settembre 2019.