Gossip: le notizie del 30 luglio 2021

Manuela Carriero, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti dell’ex fidanzato Stefano Sirena con cui ha terminato ogni tipo di rapporto dopo il falò di confronto a ‘Temptation Island‘:

Per me Stefano deve imparare il rispetto e gli elementi fondamentali di una relazione. Dovrebbe togliersi quell’aria di superiorità e forse anche smettere di dire bugie, soprattutto a sé stesso.

Ad oltre un mese dalla fine delle registrazioni di ‘Temptation Island’, Valentina Nulli Augusti non sembra voler ritornare sui propri passi. Intervistata dalla rivista ufficiale dei programmi di Maria De Filippi, la donna non ha intenzione di tornare, al momento, con Tommaso Eletti:

Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi. L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosa offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora.