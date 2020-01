Grande Fratello Vip 2020, Sonia Pattarino: "Ivan Gonzalez? Mi sento una persona dimenticata"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

La verità di Sonia Pattarino sulla fine dell'amore con Ivan Gonzalez

Sonia Pattarino, ex fidanzata di Ivan Gonzalez (scelta ad Uomini e Donne), neo concorrente del 'Grande Fratello Vip', ha confessato di essere fortemente delusa dal comportamento del modello spagnolo perché, in questi giorni di reclusione, non ha mai fatto riferimento alla loro storia d'amore:

"Speravo che il duemilaventi iniziasse diversamente e, invece, certe situazioni mi hanno portato a stare ancora male. Sono delusa da una persona che è stata insieme a me fino a qualche mese fa. Pensavo che il nostro fosse stato un amore importante, ma a quanto pare si è rivelato l'opposto. Queste consapevolezze mi sono piovute addosso con l'arrivo di Ivan al Grande Fratello Vip. Dal suo video di presentazione a oggi non mi ha mai citata in riferimento al suo passato. Non ha dato nessuna importanza al nostro rapporto. Mi sento una persona dimenticata, anzi, come se non fossi mai esistita. Inutile dire quanto questo mi svilisca. Non stavo sperando in un ritorno di fiamma, perché la nostra storia è finita mesi fa, ma anche quando finisce un amore dovrebbe restare il rispetto, però tra di noi non è stato cosi".

La giovane influencer, ad oggi, è convinta che la loro storia d'amore, nata all'interno del programma di Maria De Filippi, sia terminata proprio a causa della proposta della produzione del GF Vip ad entrare a far parte del cast di concorrenti:

"Agli occhi degli altri Ivan ha sempre voluto far trasparire che a me diceva di non sentirsi ancora pronto. Se parlassi di come si è comportato nella nostra storia, verrebbe da pensare che lui abbia finto. E sa che le dico? Oggi inizio a pensare che la nostra storia sia finita a settembre all'improvviso, dopo un bellissimo viaggio insieme me in Messico, perché gli era arrivata la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. Ivan sa bene, perché me lo disse, che all'interno di un reality è più probabile andare avanti se si fanno nascere love story. Evidentemente voleva entrare single. Penso che non sappia dare il giusto valore ai sentimenti, ma solo alla carriera e ai guadagni, e tutto questo fa male".

La 32 enne sarda, ad oggi, però, vorrebbe confrontarsi con l'ex fidanzato. Il Grande Fratello le darà questa opportunità?!

Fonte | Uomini e Donne Magazine