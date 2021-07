Nonostante Andrea Roncato e Stefania Orlando avessero divorziato nel 1999 dopo due anni di matrimonio, i due avevano mantenuto dei rapporti cordiali. Qualcosa però deve essersi guastato negli ultimi tempi, soprattutto con la fiammata di popolarità della sua ex moglie dopo che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La metà del duo comico Gigi e Andrea ha dichiarato al settimanale Nuovo:

“C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi […]. Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. […] Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Un’uscita decisamente gratuita, se si considera che Stefania Orlando magari non avrà condotto dei programmi in prime time, ma per anni è stata nel cast dei programmi di Michele Guardi, ovvero I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia. Indimenticabili le sue conduzioni de Il Lotto alle Otto, quando specificava l’essenza di numeri a un primo ascolto ambigui come “67” (“sei-sette”).

La donna ha poi avviato una discreta carriera come cantante al fianco del nuovo marito, il musicista Simone Gianlorenzi, cantando brani come A Troia e Babilonia, molto amati dal pubblico lgbt.

Ma soprattutto, la Orlando subito dopo il reality show di Canale 5 sta dimostrando un acume unico nello scegliersi i programmi. A Dritto e Rovescio ha preso mirabilmente le difese del ddl Zan spiegando che non avrebbe portato al cosiddetto utero in affitto (“E poi vi ricorrono le coppie etero, non lo volete per accarezzare il vostro elettorato“, aveva detto a un politico contrario al disegno di legge contro l’omolesbobitransfobia). Parallelamente, è stata ospite ricorrente de La Vita in Diretta di Alberto Matano. In autunno infine sarà tra i concorrenti di Tale e Quale Show.

Foto: account Instagram Stefania Orlando