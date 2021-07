Gilles Rocca è davvero arrabbiato. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 non ci ha visto più quando sul settimanale Nuovo è uscita l’indiscrezione secondo la quale la sua storia con Miriam Galanti era giunta al capolinea.

Ecco cosa aveva scritto il giornale:

“Sarebbe tornato single. Dopo più di dodici anni, la lunga storia con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora. Contattato da Nuovo, l’attore fa l’elusivo e, con la scusa di essere impegnato, taglia corto sull’argomento”.

I più attenti telespettatori dell’Isola dei Famosi si saranno accorti tuttavia che Gilles Rocca in Honduras non faceva altro che nominare la fidanzata, a volte lasciando un po’ insofferenti la conduttrice Ilary Blasi e la triade di opinionisti Tommaso Zorzi – Elettra Lamborghini – Iva Zanicchi.

L’attore così si è ritrovato obbligato ad intervenire, usando un linguaggio decisamente sopra le righe:

“Ma quanto gli piace scrivere caz**te ai giornali sulla vita delle persone. Quanto vi piace. Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stron**te varie. Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di mer**. Ciao parassiti della società”.

Anche la sua fidanzata Miriam Galanti ha detto la sua, utilizzando come il suo amato delle Instagram Stories, ma in questo caso con il filtro di Sailor Moon. La ragazza ha dichiarato, riferendosi all’eroina dell’omonimo anime:

“Per fortuna c’è lei (Sailor Moon) che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite“.

Gilles Rocca è diventato famoso per caso in seguito alla lite sul palco al Festival di Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan. Il cantante indie aveva abbandonato il palco lasciando solo il collega dopo che questi aveva modificato il testo della canzone Sincero per insultarlo. In quegli attimi di concitazione si era intravisto sul palco dell’Ariston il bel Gilles, allora fonico, che Milly Carlucci non ha esitato a contattare per il suo programma.

Foto: account Instagram Gilles Rocca