Temptation Island, Pamela Camassa a Filippo Bisciglia: “Bravo amore” (foto)

A pochi minuti dall’ultima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island‘, Filippo Bisciglia, su Instagram, ha voluto ringraziare tutti quelli che l’hanno sostenuto durante gli 8 anni di conduzione:

8 anni sono davvero tanti, mi sembra l’altro ieri quando partii per la prima edizione, ero emozionatissimo, non sapevamo con esattezza cosa sarebbe successo, poi, grazie a voi lo abbiamo capito… SEMPLICEMENTE VOI… Voi che ci avete dimostrato così tanto affetto, Voi che vi siete emozionati, divertiti, magari qualche volta anche un po’ immedesimati alle nostre coppie, insomma avete vissuto appieno questi 8 anni di viaggi nei sentimenti insieme a tutti quanti NOI e ai NOSTRI ragazzi… GRAZIE.

8 anni indimenticabili pieni di gioie, soddisfazioni, amore, ma soprattutto di crescita personale …

Grazie Maria, ci sei sempre stata. Ti voglio bene…

Grazie a TUTTO lo staff, non smetterò mai di ringraziarvi, TUTTI nessuno escluso. Siete una macchina perfetta, una macchina che non va a benzina, va a sacrifici…

Tutto questo è…. TEMPTATION ISLAND … Tutto il resto è…. Noia… #temptationisland #grazie

Orgogliosa anche la fidanzata, Pamela Camassa, che, sui social, non ha fatto mancare tutto il proprio affetto al fidanzato per aver battuto ogni record d’ascolti:

… e dal tronco del falò è tutto! 😜🥰 Bravo amore! @filippobisciglia ❤️@temptationisland_official

Non sono mancati i like ed i commenti di alcuni/e ex protagonisti/e del programma: da Manila Nazzaro ad Ida Platano passando per Georgette Polizzi, Raffaella Giudice, Emanuele D’Avanzo e Claudia Merli.