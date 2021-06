Si era parlato di un imminente ritorno di fiamma per Taylor Mega e Tony Effe. Lo storico fidanzato rapper e componente della Dark Polo Gang tempo fa era tornato sulla bocca del gossip per un possibile riavvicinamento alla bella modella e influencer nonché ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Oggi la situazione sembra essere parzialmente cambiata, a rivelarlo è il settimanale Chi nello spazio dedicato alle Chicche di gossip. Accade che Taylor è stata avvistata presa per mano con un altro ragazzo che non sembra somigliare affatto a Tony Effe. In sua compagnia infatti c’è Sacky, diciannovenne di origini marocchine (8 anni in meno di Taylor) ma residente a Milano.

Il suo vero nome è Abou El Hassan. Il settimanale riporta qualche dettaglio in più sulla vita del ragazzo, pare che nel suo passato ci siano stati momenti di grande difficoltà, ma la musica gli sta dando una mano per superare tutto. Sacky e Taylor si sono concessi un kebab ad un chiosco, tra di loro sembra esserci molta complicità visto che, seduti al tavolo, i due si sono lasciati andare ad un appassionante bacio.

Magari Sacky da adesso potrà tornare a sorridere anche grazie all’amore e chissà se la bella Taylor è la persona giusta per lui. I presupposti sembrano essere più che buoni no?