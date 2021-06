Gossip: le notizie del 9 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 9 giugno 2021

Gabry Ponte è diventato papà della piccola Alice. Il deejay, ex giudice di ‘Amici‘, nelle scorse ore, ha condiviso, con i propri followers su Instagram, il primo scatto della nuova arrivata.

Rosa Perrotta ed il fidanzato Pietro Tartaglione diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio è stato dato poche ore fa per mettere a tacere tutti i pettegolezzi attorno all’imminente gravidanza:

Prima rispondo alle polemiche: “È incinta, lo nasconde, non ha mai avuto quella pancia lei”

“È incinta e lo nega”

“Nascondere la gravidanza, che tristezza”

“lo dirà nelle sedi opportune”

“Non vuole dirlo a noi che cosa ridicola” ecc ecc

Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante.

E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti.

E solo la diretta interessata può sapere quando arriva quel momento.

E credetemi non perché si voglia nascondere come stupidamente leggo, ma mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure.

Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene.

Non è sempre tutta questione di gossip.

È una vita.

Va trattata come tale.