L’estate non è nemmeno cominciata che qui si cominciano a muovere i primi rumors sul toto-coppie calde del 2021. Stefano de Martino e Paola di Benedetto: “Attenti a quei due” verrebbe da dire. Perché? Il settimanale Chi recentemente ha beccato il conduttore recentemente giudice del serale di Amici insieme alla vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP.

Fin qui nulla di speciale, i due d’altronde sono grandi amici e nemmeno si trovavano soli soletti. Con loro infatti c’erano anche la sorella di Stefano, Adelaide e altri amici. Il ponte del 2 giugno è servito per riprendersi dal tanto lavoro di questi mesi, Stefano e Paola sono stati paparazzati su di una barca che si chiama Santiago, proprio come il figlio del ballerino e Belen Rodriguez.

Tutto bene? Forse no, o almeno per Paola di Benedetto si sospetta che qualcosa non stia andando per il verso giusto con il suo attuale fidanzato Federico Rossi (che peraltro ha collaborato con la cantante Annalisa per il lancio del nuovo singolo Movimento Lento). Federico pochi giorni fa è stato avvistato in Calabria con degli amici e, pure lui, senza essere affiancato dalla fidanzata. I selfie di coppia – come sottolinea Chi – “latitano da un po’” e quest’altro indizio non fa che alimentare le voci di una crisi (per il momento mai confermata).

Inoltre 2 giorni fa Paola ha postato una foto dove compare insieme alle sue due amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Lei è sorridente, ma la didascalia che accompagna la foto lo è decisamente meno: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà“. Una citazione (tratta dal brano di Ligabue, Certe Notti) presentimento di un periodo difficoltoso in corso?

Dai social di Paola non trapela null’altro, tanto meno da quelli di Federico Rossi, totalmente concentrati sul lavoro.