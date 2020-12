Stefano Ruta: chi è il fratello di Maria Teresa Ruta  

Stefano Ruta è il fratello della conduttrice Maria Teresa Ruta, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5. La presentatrice ha preso parte al reality show insieme alla figlia Guenda Goria. La ragazza è il frutto della relazione tra Maria Teresa Ruta e il giornalista Amedeo Goria.

Stefano Rita è balzato agli onori delle cronache per il coinvolgimento il 28 agosto 2020 in un gravissimo incidente stradale. L’uomo ha 51 anni ed è originario di Torino ma residente a Rimini da molti anni. Stava partecipando a una gara podistica, il Gran Premio Krifi Caffè, quando un auto lo ha travolto in pieno mentre era in bici. Ruta è stato successivamente ricoverato al reparto di Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata.

Alla guida del veicolo, una Chevrolet, c’era un 84enne con a bordo la moglie 67enne. L’uomo era volato a terra per l’urto pur rimanendo cosciente nonostante le gravissime condizioni. La polizia ha poi dovuto indagare sul motivo per il quale un’auto si trovasse nel circuito di una gara podistica. Il comune di Forlì infatti aveva dovuto emanare un’ordinanza per proibire il passaggio delle macchine dalle 16 alle 20 in occasione della gara podistica.

Maria Teresa Ruta e il fratello Stefano sono molto legati. Pare che fosse stato proprio lui a spingerla a partecipare al programma di Canale 5 nonostante il gravissimo incidente. In una puntata dello scorso ottobre, lui le ha mandato un videomessaggio mentre era reclusa nella casa.

Ha spiegato la conduttrice: