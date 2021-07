Stefano Pagani: chi è, età, Instagram dell’ex marito di Valentina Nulli Augusti

Il primo appuntamento di Temptation Island 9 andato in onda ieri, mercoledì 30 giugno 2021, ha riservato i primi colpi di scena tra Valentina Nulli Augusti e il suo fidanzato Tommaso Eletti. Durante il primo falò delle fidanzate, ad essere al centro dell’attenzione è stata proprio la romana che ha svelato un aspetto del suo passato da molti trascurata.

Prima di iniziare la relazione con Tommaso, Valentina era sposata con un uomo più grande di lei. Da Fanpage scopriamo che l’uomo in question si chiama Stefano Pagani.

Stefano è un dentista laureato a Bari, successivamente si è trasferito a Roma. Dalle poche informazioni che trapelano nel suo profilo facebook conferma di essere a Roma e che è nato il 28 aprile. E’ del segno del Toro. Nei social di Valentina ci sono diverse foto in cui lei compare insieme al suo ex marito. Stefano secondo le ricerche effettuate non possiede un profilo Instagram.

Nell’agosto 2017 Valentina ha annunciato la fine della storia con Stefano Pagani:

Io ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto. Scegliete di continuare rapporti con persone che vi lascino vivere i vostri spazi, la vostra individualità, e che non cerchino di cambiarvi a causa delle loro insicurezze. Sono molto fortunata ad avere avuto e ad avere dai miei amori tutto quello di cui avevo e ho bisogno emotivamente. Sono altrettanto grata per la mia famiglia e gli amici che mi circondano.

Da un frammento del lungo post ecco anche la motivazione che ha portato all’interruzione. Valentina lo lascia intuire tra le righe, ma il significato sembrerebbe chiaro: