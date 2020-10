Sul numero di Chi, in edicola domani, le immagini di Stefano De Martino in dolce compagnia della top model Mariacarla Boscono, ex di Ghali. Dopo la separazione da Belen, non si era ancora visto De Martino in compagnia di una nuova fiamma.

L’obiettivo dei paparazzi l’ha immortalato mentre rientra domenica sera nella sua nuova casa nel centro di Milano (non lontano da quella della Rodriguez per stare vicino al figlio Santiago) in dolce compagnia dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.

Maricarla Boscono, chi è

Mariacarla Boscono è nata a Roma il 20 settembre 1980 sotto il segno della Vergine. Ha 40 anni, è una supermodella e attrice teatrale italiana.

E’ una delle modelle più in voga al momento.

E’ stata protagonista di numerose campagne pubblicitarie mondiali per stilisti e case di moda tra cui: Calvin Klein, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana, Etro, Gianfranco Ferré, Alberta Ferretti, Bulgari, Escada, Blumarine, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli, Alessandro Dell’Acqua, Donna Karan, Michael Kors, Armani Exchange.

Ha calcato le passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi lavorando per brand internazionali come Gucci, Versace, Fendi, Yves Saint Laurent, Missoni, Louis Vuitton, Prada, Burberry, Balenciaga, Gianfranco Ferrè, Valentino, Giorgio Armani, Tommy Hilfiger, Céline, Lanvin, Oscar de la Renta, Kenzo, Ralph Lauren, Alexander McQueen, Paco Rabanne, Zac Posen, Marc Jacobs, Narciso Rodriguez, Roberto Cavalli, Dsquared², D&G, Emanuel Ungaro, Stella McCartney, Givenchy.